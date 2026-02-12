バイエルン・ミュンヘン・フラウエンに所属する日本代表MF谷川萌々子（20）は今シーズン、得点を量産している。現地時間の11日に日程変更が行われたドイツ・女子ブンデスリーガ第16節のFCカールツァイス・イェーナ戦にボランチでスタメン出場を果たした谷川は2点リードで迎えた39分、PA内でペルニレ・ハーダーからのパスを受けると、絶妙なトラップで1枚剥がし、右足一閃。GKも動くことができなかった一撃はファーサイドのポストに