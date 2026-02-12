バイエルン・ミュンヘン・フラウエンに所属する日本代表MF谷川萌々子（20）は今シーズン、得点を量産している。



現地時間の11日に日程変更が行われたドイツ・女子ブンデスリーガ第16節のFCカールツァイス・イェーナ戦にボランチでスタメン出場を果たした谷川は2点リードで迎えた39分、PA内でペルニレ・ハーダーからのパスを受けると、絶妙なトラップで1枚剥がし、右足一閃。GKも動くことができなかった一撃はファーサイドのポストに当たってネットを揺らした。





im Nachholspiel!



Die ausführlichen Highlights von #FCCFCB jetzt bei FC Bayern TV PLUS: https://t.co/Z8uMLUuRbX pic.twitter.com/lEh2gaM2RF — FC Bayern Frauen (@FCBfrauen) February 11, 2026

バイエルンは後半にも3ゴールを奪い、FCカールツァイス・イェーナとの試合6-0の快勝を飾った。谷川はこのゴールで今シーズンの公式戦で二桁得点を記録。ここまで公式戦24試合で10ゴール1アシストと素晴らしい成績を残しており、リーグ戦で16勝1分とまだ無敗で首位を走るバイエルンで欠かせない存在となっている。まだ20歳と若いながらも世界の舞台で存在感を発揮している谷川は３月にオーストラリアで開催される女子アジアカップ2026のメンバーにも選出。バイエルンで絶好調の若き才能はなでしこジャパンでも活躍できるか、楽しみだ。