2月8日、YouTubeチャンネル『よにのちゃんねる』が更新され、《【大型企画発動！！】こんな雪の日に投稿する？の日》と題した動画が公開された。グアム旅行で撮影されたものだったが、ある飲食店での嵐・二宮和也の振る舞いが一部で物議を醸している。動画では二宮のほか、Hey! Say! JUMP・山田涼介、timelesz・菊池風磨が登場。念願のグアム到着後、二宮の運転で24時間営業の現地ローカルレストラン『King’s Restaurant』へ