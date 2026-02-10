2月8日、YouTubeチャンネル『よにのちゃんねる』が更新され、《【大型企画発動！！】こんな雪の日に投稿する？の日》と題した動画が公開された。グアム旅行で撮影されたものだったが、ある飲食店での嵐・二宮和也の振る舞いが一部で物議を醸している。

動画では二宮のほか、Hey! Say! JUMP・山田涼介、timelesz・菊池風磨が登場。念願のグアム到着後、二宮の運転で24時間営業の現地ローカルレストラン『King’s Restaurant』へ向かい、朝食をとることに。

「店内で席に着いた二宮さんは、『あったかい蕎麦ある？』と聞いたものの、メニューにないことが分かると、ソファに横たわる様子を見せました。これに対し、山田さんは『どこでもやるんだこの人』と苦笑交じりに反応し、菊池さんも『大人なんだから起きてください』と注意する場面がありました。店員が注文を取りに来た際こそ体を起こしたものの、その場を離れるや否や、再びソファに横になりました」（芸能ジャーナリスト）

その後、料理が運ばれ、山田や菊池が食事をとるのに対し、二宮はほとんど横になったままだった。

X上では、

《さすがにダイナーのソファで横になるのは行儀悪すぎるからナシだと思う、、、》

《よにののレストランでの二宮の態度って、あれが正解なの？》

といった声が上がっている。一方で、

《お店でゴロンを何度も止めようとしてる風磨のそういうとこ良いなと思うよ》

と、先輩であってもしっかりと注意を促す2人には称賛が寄せられた。

「『よにのちゃんねる』はメンバー同士の距離感や自然体のやり取りが魅力ですが、飲食店など公共の場が舞台になると、視聴者はマナーに敏感になります。『眠い』と二宮さんは言っていたように、疲れていたのかもしれませんが悪目立ちしてしまった面があります」（前出・芸能ジャーナリスト）

その後、3人は宿泊先のホテル「The Tsubaki Tower」に到着。ベッドに寝転び「休憩かな」と呟くなどお疲れの様子だった。

「二宮さんは3月13日から北海道を皮切りに開催される嵐のラストライブ『ARASHI LIVE TOUR 2026「We are ARASHI」』を控え、レギュラー番組など多忙な日々を送っているとみられます。疲労がたまっていると思われますが、二宮さんは嵐のメンバーとして長年第一線で活躍し、幅広い世代に影響力を持つアイドルです。私生活では二児の父親でもあり、その立場にふさわしい振る舞いを求める声が出るのは当然でしょう」（前出・芸能ジャーナリスト）

グアムでの動画は今後も続くとみられ、二宮の言動一つひとつが、さらなる波紋を呼ぶ可能性もありそうだ。