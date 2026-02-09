ソフトバンクは9日、オンライン専用ブランド「LINEMO」の「LINEMO週穫祭」で「PayPay増額キャンペーン」を開始した。期間は2月15日まで。 期間中に「LINEMOベストプラン」または「LINEMOベストプランV」を新しい電話番号や他社からの乗り換え（MNP）で申し込み、申込月の翌月末までに開通手続きを完了すると、現在実施中のキャンペーン特典に加えて限定特典として、PayPayポイントが追加で付与される。