ソフトバンクは9日、オンライン専用ブランド「LINEMO」の「LINEMO週穫祭」で「PayPay増額キャンペーン」を開始した。期間は2月15日まで。

期間中に「LINEMOベストプラン」または「LINEMOベストプランV」を新しい電話番号や他社からの乗り換え（MNP）で申し込み、申込月の翌月末までに開通手続きを完了すると、現在実施中のキャンペーン特典に加えて限定特典として、PayPayポイントが追加で付与される。

上乗せされる限定特典の額は、キャンペーンによって異なる。「PayPayポイントプレゼントキャンペーン」や「LINEMOベストプラン紹介キャンペーン」は、「LINEMOベストプラン」の契約で4000円相当、「LINEMOベストプランV」では、8000円相当が増額される。

「PayPayポイントプレゼントキャンペーン」では、他社からのMNPで、LINEMOベストプランVを契約すれば、合計で2万円相当の還元を受けられる。

一方、「2回線まとめて申し込み」や「LINEMOおかえりだモンキャンペーン」、「契約者向け！追加申込キャンペーン」の場合は、プランに関わらず一律で4000円相当の増額となる。