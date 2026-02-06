緊張感を和ませる「質感」の使い方ゆれるロング丈や、光沢による陰影など。やわらかさをまとった素材によるニュアンスがダークトーンを軽やかにシフト。色そのものに硬派なイメージがそなわっているから心地よさ重視の素材を選んでもけっしてだらしなくは転ばない「わきまえたリラックス感」へと昇華。シックな配色のままカジュアルダウンネイビーストライプジャケット／Oblada（シンチ）茶ニット／サロン アダム エ ロペ茶デ