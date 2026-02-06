着るだけで「上手くハズせる」きちんとしたまま「肩の力が抜ける服」

緊張感を和ませる「質感」の使い方

ゆれるロング丈や、光沢による陰影など。やわらかさをまとった素材によるニュアンスがダークトーンを軽やかにシフト。色そのものに硬派なイメージがそなわっているから心地よさ重視の素材を選んでもけっしてだらしなくは転ばない「わきまえたリラックス感」へと昇華。

シックな配色のままカジュアルダウン

ネイビーストライプジャケット／Oblada（シンチ） 茶ニット／サロン アダム エ ロペ 茶デニムパンツ／HEALTHY DENIM、ブーツ／SLOBE IENA（ともにSLOBE IENA 自由が丘店） キャップ／THE SHINZONE（Shinzone ルミネ新宿店） バッグ／PUNTI.（エルディスト ショールーム）



こげ茶によって、定着しつつあるジャケット×デニムスタイルの鮮度もUP。デニム特有のウォッシュ加工がかもすあせた風合いがクラシカルな組み合わせをとっつきやすく。

コートスタイルなのに軽やか

キャメルトレンチコート／デ・プレ 黒トップス／PRANK PROJECT（プランクプロジェクト 青山店） 黒レザースカート／HER. サングラス／TIJN バッグ／GIANNI CHIARINI（ジャンニ キアリーニ 銀座店） ブーツ／TSURU By MARIKO OIKAWA



普遍的なトレンチを洒脱に見せる、キャメルカラーのエフォートレスなとろみ素材。正統派なデザインのかっちりとした雰囲気も、やわらかなドレープ感があることで肩ひじ張らないたたずまいに。中からも薄手のレザースカートをなびかせて、すその広がりを強化。

