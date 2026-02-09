ニューストップ > 国内ニュース > 「レインストーム」無料CP開始 PR企画 コラボニュース 「レインストーム」無料CP開始 2026年2月9日 17時30分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 日本で昨年8月に初上陸し、SNSでも関心が広がる「レインストーム」 体に取り入れるものを、丁寧に選びたい人にぴったりのエナジードリンク 2月9日から2週間、首都圏のJR主要駅とバス停にデジタルバナー広告が登場！ ◆無料サンプリングやプレゼントキャンペーンも同時開催！ ・公式Xで合計300名様に「レインストーム」特別4缶パックプレゼント x.com/ReignStormJP 記事を読む おすすめ記事 フィギュア日本は「金メダルを盗まれた」「あり得ない!!」 佐藤駿の採点に海外不満、ISUに抗議する声も 2026年2月9日 8時47分 「夢であって欲しい」パラレル大回転・失格の斯波正樹、板の下半分がフッ素で陽性と説明「自分で板を触ってなくて...誰も疑いたくはない」 2026年2月8日 21時49分 五輪で失格、スノボ斯波正樹「失格になりにいく理由はありません」不正ワックス問題について説明 再検査ではフッ素検出されず…普段と違う板の仕上げも発生 2026年2月9日 9時58分 北川景子「ハマりそう」、初めての挑戦した“作品”紹介 クオリティにSNS驚き「この仕上がりはさすがです」 2026年2月9日 11時8分 「おこめ券」452万円分を紛失 不要書類と一緒に職員が誤廃棄 大分・別府市長らの給料減額へ 2026年2月9日 14時42分