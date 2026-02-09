ビタミンたっぷり！インナービューティー発想のウェルネス系エナジードリンク「レインストーム」を首都圏の駅で無料体験！ プレゼントキャンペーンも開催中
忙しい現代女性が抱えるインナーケアのギャップ
スキンケアには気をつかいつつも、食事やインナーケアまでしっかり手が回らない…そんな声は少なくありません。それでも、毎日を前向きに過ごすために「無理なく続けられるインナーケア的な習慣」を取り入れたいというニーズは年々高まっています。
こうした背景から、日々の食生活で注目される栄養素をスマートに取り入れられるドリンクへの関心も拡大中。レインストームは、内側からの美しさを意識する人のライフスタイルに寄り添う“新時代のウェルネス系エナジードリンク”として位置づけられています。
ウェルネス志向の新定番。「レインストーム」とは
2023年にアメリカで誕生し、美容や健康をサポートする新しいドリンクとしてZ世代を中心に好評を得ているのが、ウェルネス系エナジードリンクブランド「レインストーム」。日本では昨年8月に初上陸し、SNSでも関心が広がっています。
「レインストーム」は、ビタミンC・ビタミンA・ビタミンB6・ナイアシン・亜鉛などを取り入れた0カロリー・0シュガーの栄養機能食品。植物由来のカフェインを配合し、保存料不使用なのもこだわりのポイント。美しく健やかな毎日を送りたい人、体に取り入れるものを丁寧に選びたい人にぴったりのエナジードリンクなんです。
JR主要駅やバス停で「レインストーム」を体験！
まだ試したことがない、飲んでみたいと思った人は今がチャンス！ 2月9日（月）〜2月22日（日）の2週間にわたり、首都圏のJR主要駅とバス停に「レインストーム」のデジタルバナー広告が登場します。無料サンプリングやプレゼントキャンペーンも同時開催。駅の数は19駅、バス停は71か所あるので、移動中に広告を見かける確率はかなり高そう！
広告には、Z世代を中心に高い支持を得ているモデル、Nikiさんを起用。Nikiさんはジャパンブランドアンバサダーとしても「レインストーム」の魅力を広く発信しています。
同時期に首都圏各地では「レインストーム」の無料サンプリングを実施！ 気になる味は、ほんのり南国風味を感じる「グァバストロベリー」と、さわやかな「ハーベストグレープ」の2種類。
筆者も飲んでみましたが、ほどよい炭酸が心地よく後味はすっきり。甘すぎずフルーティーな味わいで、どちらも飲みやすいですよ！
無料サンプリングに遭遇した人はラッキー。通勤、通学の移動時間にビタミンたっぷりの「レインストーム」を取り入れて、リフレッシュしてみては？
【デジタルバナー広告 設置場所】
期間: 2026年2月9日（月）〜2月22日（日）
設置場所: ▷JR東日本 以下19駅
品川駅・五反田駅・恵比寿駅・新宿駅・高田馬場駅・池袋駅・巣鴨駅・上野駅・東京駅・有楽町駅・新橋駅・秋葉原駅・赤羽駅・浦和駅・大宮駅・吉祥寺駅・八王子駅・横浜駅・桜木町駅
▷JR山手線沿線の主要エリア（新宿・渋谷・銀座・恵比寿など）のバス停71か所
応募は簡単！ 特別4缶パックをプレゼント
さらに、OOH広告の公開を記念して、特別プレゼントキャンペーンも開催されます。抽選で合計300名様に「レインストーム」特別4缶パックをプレゼント！
応募方法はとっても簡単で、ブランド公式アカウントをフォローし、対象投稿をリポストするだけ。ぜひ気軽に参加してみてください！
【特別プレゼントキャンペーン】
応募方法:
1.「レインストーム」公式Xアカウント（https://x.com/ReignStormJP）をフォロー
2.キャンペーン対象投稿をリポスト
3.抽選で当選者を決定し、後日DMでご連絡
当選人数: 合計300名様
応募期間: 2026年2月9日（月）〜2月28日（土）
賞品: 「レインストーム」特別4缶パック（グァバストロベリー×2缶、ハーベストグレープ×2缶)
信頼感が違う！「美的」読者のお墨付き
そして、その魅力が多くの人に届いていることを示すひとつの指標として、「レインストーム」が美容誌「美的」の「美的.comおすすめロゴ」を獲得したそうです！
「美的.comおすすめロゴ」とは、「美的」編集部がメーカーへ授与するロゴ認定のこと。美的.com読者の中でも、美容感度の高い読者で構成された「美的クラブ」のメンバーが商品を実際に試して、高評価（80％以上のおすすめ）を得た商品にだけ認定されます。
「レインストーム」は、発売後まもない時期からSNSやクチコミで話題になり、実際に試した読者の間では「気軽に取り入れやすい」「味のバランスが心地いい」といった声が広がっていた同商品。そうしたリアルな反応が積み重なり、今回の評価につながったようです。
日常に寄り添うドリンクとして、多くのユーザーに自然に受け入れられていったことが印象的でした。
しかも、このロゴがあると「手に取ってみようかな」「間違いなさそう」って思えるんですよね。
美容や健康への関心が高い読者を持つメディアから評価されたことで、信頼感もバッチリ。「レインストーム」の魅力が、これからも多くの人たちに届きそうです！
アンバサダーのインナービューティーな過ごし方に注目
「レインストーム」が応援するのは、美しくヘルシーでポジティブな毎日を送りたい人たち。そんなライフスタイルを体現し、SNSで発信しているのが計9人のブランドアンバサダーです。（2026年1月現在）
美しく健やかな独自のライフスタイルは、参考になるポイントがたくさん。気になる人の投稿をのぞいてみると、新しい発見があるかもしれません♪
「レインストーム」が応援するのは、美しくヘルシーでポジティブな毎日を送りたい人たち。そんなライフスタイルを体現し、SNSで発信しているのが計9人のブランドアンバサダーです。（2026年1月現在）
美しく健やかな独自のライフスタイルは、参考になるポイントがたくさん。気になる人の投稿をのぞいてみると、新しい発見があるかもしれません♪
仕事やプライベートで忙しく過ごしながらも、日々のコンディションを心地よく整えたい人にフィットする「レインストーム」。駅やバス停で、デジタルバナー広告や無料サンプリングを見つけたらチャンス。ぜひこの機会に体験してみてくださいね！
・「レインストーム」公式ウェブサイト
https://www.reignstorm.com/ja-jp/
・「レインストーム」公式Instagram
https://www.instagram.com/drinkreignstorm/
・「レインストーム」公式X
https://x.com/ReignStormJP
[PR企画 レインストーム × ライブドアニュース]