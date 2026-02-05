【ロサンゼルス＝後藤香代】トランプ米政権は４日、ミネソタ州に派遣した不法移民を取り締まる連邦捜査官約３０００人のうち、７００人を直ちに撤収させると発表した。同州ミネアポリスで住民が連邦捜査官に相次いで射殺された事件を受け、完全撤収を求めてきた地元当局に政権が一部譲歩した形だ。政権の国境管理責任者トム・ホーマン氏は４日の記者会見で「（地元当局との）前例のない協力関係」を一部撤収の理由に挙げた。完