ドジャース・大谷翔平【写真：ロイター】フルカウント

侍ジャパン 18選手の個性豊かな表情再現したTシャツなどを販売へ

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • ファナティクス・ジャパンは4日、侍ジャパンの公式グッズの発売を発表した
  • 選手のイラストを使用したTシャツで、3月のWBC公式グッズとして登場
  • 大谷翔平伊藤大海ら、選出が発表された各選手の個性が伝わるデザインだ
記事を読む

おすすめ記事

  • ベルギーで発見された第一次世界大戦の不発弾（写真と本文は関係ありません）
    一体ナゼ…２０代男性の直腸から第一次世界大戦の砲弾を発見　爆発物処理班出動＝フランス 2026年2月3日 10時41分
  • 夫婦が告白〈『探偵！ナイトスクープ』 ヤングケアラー騒動の真実〉「週１、２回しか遊べない発言」「家出」も全然違う…それでも「炎上の人だ」と指をさされ…番組に対しての想いも
    夫婦が告白〈『探偵！ナイトスクープ』 ヤングケアラー騒動の真実〉「週１、２回しか遊べない発言」「家出」も全然違う…それでも「炎上の人だ」と指をさされ…番組に対しての想いも 2026年2月3日 21時0分
  • 関連画像
    ミスドで「トレーに載せたドーナツをまた戻す」 SNS投稿に賛否、衛生面で許せない？ 運営会社が回答 2026年2月3日 10時27分
  • 女児歯ブラシに体液付着か　岡山の教諭5回目逮捕
    女児歯ブラシに体液付着か　岡山の教諭5回目逮捕 2026年2月3日 12時5分
  • ※この画像はイメージです（以下同）
    薬局の待合室で“延々と話しかけてくる”迷惑な高齢男性にア然。「あんた癌じゃねえのか？」プライバシーゼロ発言を繰り返し地獄絵図に 2026年2月3日 15時53分

    • ランキング

    • 総合
    • 国内
    • 政治
    • 海外
    • 経済
    • IT
    • スポーツ
    • 芸能
    • 女子
    1. 1. 腸から第一次大戦の砲弾発見 仏
    2. 2. 探偵ナイト 夫婦が反響を告白
    3. 3. ドーナツ戻す ミスドの客が物議
    4. 4. 女児の歯ブラシに体液付着か
    5. 5. 薬局で地獄絵図「老人恐怖症」に
    6. 6. 小芝風花の編み物 レベル高すぎ
    7. 7. 歯科医が絶対言わないこと 暴露
    8. 8. 長澤まさみの発言にざわつく
    9. 9. 悲劇のDプリンセス 乗客が献花
    10. 10. 中国に国籍変更→女王へ非難殺到
    1. 11. 民家の庭で排泄 桜まつり中止に
    2. 12. ゴゴスマ降板「何ら未練はない」
    3. 13. 他人のカゴから盗む 店舗が疲弊
    4. 14. クロちゃんの「やす子分析」鋭い
    5. 15. 男性が約40ｍ落下し死亡　郵便局で作業用ゴンドラが傾く　足場を設置中に事故か　名古屋
    6. 16. 死ぬぞ 凍った湖の上で危険行為
    7. 17. 18歳同級生を生きたまま埋め殺害
    8. 18. 降板報道 ついにそのときが来た
    9. 19. メジャー組は9人、初出場は11人…WBC日本代表30人一覧
    10. 20. リフトで女性が宙づり…死因判明
    1. 1. 腸から第一次大戦の砲弾発見 仏
    2. 2. ドーナツ戻す ミスドの客が物議
    3. 3. 女児の歯ブラシに体液付着か
    4. 4. 薬局で地獄絵図「老人恐怖症」に
    5. 5. 悲劇のDプリンセス 乗客が献花
    6. 6. 民家の庭で排泄 桜まつり中止に
    7. 7. 死ぬぞ 凍った湖の上で危険行為
    8. 8. 他人のカゴから盗む 店舗が疲弊
    9. 9. 男性が約40ｍ落下し死亡　郵便局で作業用ゴンドラが傾く　足場を設置中に事故か　名古屋
    10. 10. 18歳同級生を生きたまま埋め殺害
    1. 11. 宮内庁長官が異例の…非をなじる
    2. 12. リフトで女性が宙づり…死因判明
    3. 13. 創価学会 新党誕生より衝撃の話
    4. 14. れいわの存亡を懸けた大ピンチに
    5. 15. 6時間電話…アカハラで懲戒処分
    6. 16. 東山動植物園 脱走想定した訓練
    7. 17. 高市首相人気の裏 不人気の人は
    8. 18. 男児の下半身触ったか 男を逮捕
    9. 19. 衆院選で小学生の表彰式が中止?
    10. 20. 首相 2日前からドタキャン準備か
    1. 1. 落合信彦氏が老衰で死去 84歳
    2. 2. ミスが多いと…モームリに恐怖感
    3. 3. しまむら着た夫を三度見 大反響
    4. 4. 自民「裏で消費税12%」が大拡散
    5. 5. 痴漢チャンスデーを絶対に許すな
    6. 6. 「USJの心霊スポット」記者潜入
    7. 7. 息子が事故死 足の踏み場もない
    8. 8. 秀吉1代で終了 たった一つの弱点
    9. 9. 「選挙バズり投稿」に不審な動き
    10. 10. 首相のPR動画に「カネの力」指摘
    1. 11. 消費税12%案が浮上?「大事件」
    2. 12. 認知症リスク上げる?意外な習慣
    3. 13. 2027年の「国民の祝日」を決定
    4. 14. 高市首相が履いていた靴 爆売れ
    5. 15. 中3女子が行方不明 スマホは家に
    6. 16. クルミッ子ファンから悲しみ殺到
    7. 17. 自民議員 レアアース巡り主張
    8. 18. 消費税12%案 政府内で浮上か
    9. 19. 期日前投票456万人 前回比2%減
    10. 20. 真剣愛報道で 池松が語ったこと
    1. 1. 中国籍の議員就任 台湾政府反発
    2. 2. SNS「X」運営会社の仏事務所捜索
    3. 3. 伊の教会で絵画修復したら…苦情
    4. 4. トランプ大統領 ジョークに激怒
    5. 5. 豪で13歳少年が家族を救う 豪
    6. 6. 恋リアで女性とベッド共有 話題
    7. 7. 中国へパンダ返還の裏には 指摘
    8. 8. 北「元帥様の贈りもの」品質低い
    9. 9. ポケなぜ過ち繰り返す 中で論評
    10. 10. 少女誘拐→暴行で米兵実刑確定へ
    1. 11. 「不倫した」と告発も…嘘だった
    2. 12. 乳児に熱いコーヒーかけ逃走 豪
    3. 13. 北朝鮮「絶糧世帯」への緊急措置
    4. 14. マスク氏の事務所を家宅捜索 仏
    5. 15. ラオス児童買春の今 専門家見解
    6. 16. 改めるべき 日成氏の業績批判か
    7. 17. 五輪の注目選手 韓から選ばれず
    8. 18. 中国が米国の入国審査に不満表明
    9. 19. 韓で「バンパー犬」が救助される
    10. 20. カダフィ大佐の息子 射殺される
    1. 1. ゴゴスマ降板「何ら未練はない」
    2. 2. 激戦区東京 落選危ぶまれる大物
    3. 3. 父を樹木葬に…一周忌に娘は絶句
    4. 4. 55歳部長 妻に秘密がばれ修羅場
    5. 5. 謎の風物詩 恵方巻が流行った訳
    6. 6. イオンMのお得&便利アプリ活用法
    7. 7. 驚異の利益 任天堂に次の一手は
    8. 8. ジェットスター名称変更へ　豪カンタス撤退
    9. 9. プルデンシャル 新規販売自粛へ
    10. 10. 40代夫婦を待ち受ける落とし穴
    1. 11. 日産九州「かなり高収入」の裏側
    2. 12. 手取り10万円でも貯蓄するには
    3. 13. 日銀 保有するETF&REITを売却
    4. 14. 壱番屋の「夜パフェ」懸念の声も
    5. 15. イオンシネマで1000円で観る裏技
    6. 16. 松江市揺れる 19階建て住宅建設
    7. 17. 織田信長が信用しなかった武将
    8. 18. ニッスイ 冷食に「かつ丼」登場
    9. 19. 家賃5万円が重い…70歳女性吐露
    10. 20. 新型「小さいランクル」投入背景
    1. 1. 「やさしさの裏」潜む性格要注意
    2. 2. IIJmio 3月31日で受付終了へ
    3. 3. OPPO Find X9 使ってみた感想
    4. 4. d払いバーチャルカードに新機能
    5. 5. 5G普及で必要な「価額競争」
    6. 6. スマホの容量不足を秒で解決
    7. 7. 「今が買い時」「早い者勝ち」AirPods Pro 3がAmazonで7%OFFに
    8. 8. イヤホン TVの音を低遅延できる
    9. 9. AmazoセールでUNDER ARMOUR（アンダーアーマー）のウエアや小物が最大65%OFFに【本日まで】
    10. 10. AIで通話を「怖くない声」に変換
    1. 11. PS2のゲームをPCで動作させる
    2. 12. HiBy×初音ミクDAP、2月6日に発売決定。法令順守の手続きが完了
    3. 13. 動画生成AI「PixVerse」に新機能
    4. 14. ソニーの次期新型イヤホン「WF-1000XM6」は3色展開、ピンク説
    5. 15. 1万3千円 クランプ固定タップ
    6. 16. 最大65W USB充電器のスペック
    7. 17. 今週の秋葉原情報 - 新CPU「Ryzen 7 9850X3D」が登場、定番ベアボーン「DeskMini」にはB860版も
    8. 18. 【決算深読み】エプソンが業績を上方修正、関税影響やわらぐが今後はメモリ不安
    9. 19. AmazonでCIOのガジェットがSALE
    10. 20. TikTok開設1か月で総再生30万回突破！　MBTIネタで共感を集めるアイドルグループ「Blume（ブルーメ）」誕生！
    1. 1. メジャー組は9人、初出場は11人…WBC日本代表30人一覧
    2. 2. 侍ジャパン 残り1人は吉田正尚に
    3. 3. 桑田氏&清原氏と同期 元選手死去
    4. 4. TBSで突如 とんでもない人来た
    5. 5. 露選手のフィギュアメダル難しい
    6. 6. 大谷翔平 なぜWBCで投げないのか
    7. 7. 岡本和真の通訳 大嶋祐亮氏就任
    8. 8. 成田童夢に「時の流れ」感じる声
    9. 9. 競馬界のスター 突如TBS番組登場
    10. 10. 「マエケンさん」を解禁し笑顔
    1. 11. 村上宗隆要望で…ホ軍が設備導入
    2. 12. 自分のケツは自分で…原晋氏見解
    3. 13. 真美子さんの椅子に腕回し…素性
    4. 14. 移籍失敗で…佐野「つらい日々」
    5. 15. 日本サッカーの「青田買い進む」
    6. 16. 日本人に高額給料払ってでも獲る
    7. 17. 大谷翔平またNo.1で「驚きなし」
    8. 18. 電撃交代劇も…八村来ない可能性
    9. 19. ヌートバー、WBCメンバー外
    10. 20. 超名門へ移籍したかった…破談に
    1. 1. 小芝風花の編み物 レベル高すぎ
    2. 2. 長澤まさみの発言にざわつく
    3. 3. クロちゃんの「やす子分析」鋭い
    4. 4. 降板報道 ついにそのときが来た
    5. 5. 池松壮亮&河合優実 結婚のXデー
    6. 6. ハリセンボン春菜の激変に騒然
    7. 7. ユニクロのTシャツ 10万→衝撃値
    8. 8. ひろゆき氏「これはダメかも」
    9. 9. へそから異物どんどん出た…地獄
    10. 10. みずほ銀行が高市首相に怒る事態
    1. 11. 三田寛子の「大胆金髪姿」話題に
    2. 12. 進次郎氏の自虐演説にネット爆笑
    3. 13. 異臭騒ぎ級 口臭い人気芸人実名
    4. 14. 新宿のTOHOシネマズ 新装開業へ
    5. 15. 「映画代まで取るのか」不満続出
    6. 16. 深津絵里いない 出演に消極的か
    7. 17. Micro容疑者本人と連絡が取れず
    8. 18. 藤井王将 将棋界初の2億円超え
    9. 19. チームみらい「重要情報」が判明
    10. 20. 江頭の布団に座る 二階堂に称賛
    1. 1. くも膜下出血の危険 女性の特徴
    2. 2. 墓探しに60年…吉村作治氏の執念
    3. 3. 短期集中 ぽっこり腹を2分で撃退
    4. 4. 15歳差婚の息子 いきなり3児の父
    5. 5. 「一夫多妻」崩壊 意外な新生活
    6. 6. 3COINSの「収納ポーチ」が便利
    7. 7. リンガーハットが価格改定へ
    8. 8. ミスドの「冬限定メニュー」紹介
    9. 9. スノーピークが佐賀・吉野ヶ里歴史公園に新複合施設 サウナ付きコテージやスタバ、ライブラリーも
    10. 10. ユニクロ 1000円引きの神ニット
    1. 11. 夫が食い尽くし系夫と離婚決意
    2. 12. 冬になると増える「ヤクザ」猫
    3. 13. 「楽しい節分」が一気に地獄へ
    4. 14. 甘酒習慣 美容や肌にいいのは?
    5. 15. おぱんちゅうさぎ 人気お菓子と
    6. 16. 40代やっちゃいけないアイメイク
    7. 17. 20kg減量 見取り図・盛山が登場
    8. 18. 占い師「2026年は茶色い」
    9. 19. 横浜ポケセン同場所で営業継続へ
    10. 20. シャトレーゼ 魅惑のアイス紹介