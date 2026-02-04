2月4日午後6時より販売開始…全18選手の個性豊かな表情を再現

ファナティクス・ジャパンは4日、3月に行われるワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場する野球日本代表「侍ジャパン」の公式グッズとして、選手のイラストを使用したTシャツなどを公式オンラインストアなどで同日午後6時頃から発売すると発表した。

今回の目玉となるイラストTシャツは、本企画のために一から制作された完全描き下ろし。既存の素材を流用せず、選手の表情や構図、タッチに至るまで細部までこだわっているのが特徴だ。ドジャース・大谷翔平投手をはじめ、日本ハム・伊藤大海投手、DeNA・牧秀悟内野手ら、選出が発表された各選手の“らしさ”が伝わるデザインを追求した。

商品ラインナップは多岐にわたり、Tシャツ（大人6000円、子ども4500円）のほか、応援の定番であるビッグうちわや、大谷のイラストをあしらったキャンバストート（3630円）なども展開される。Tシャツは現時点で18選手分が用意されている。

3月の開幕に向けて、侍ジャパンへの期待感は高まるばかりだ。同社は「今回のイラストTシャツは、イラストからすべて本企画のための完全描き下ろしとなります。既存素材を使わず、構図やタッチを一から設計し制作しました。日本代表を応援する文化やファンの想いを重視し、『日本だからこそ表現できるデザイン』を追求しています。表情など、『似ている』だけではなく“その選手らしさ”が伝わる表現にこだわっています」と伝えた。各選手の個性が光る完全オリジナルのアイテムは、ファンにとって大会を彩る必須のピースとなりそうだ。（Full-Count編集部）