画像はなつめ＠sauntmさんの投稿よりJタウンネット

PA内のセブン-イレブンの張り紙に「自分がドライバーなら泣く」と反響

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 新潟県長岡市にあるセブン-イレブンの張り紙が、Xで反響を呼んでいる
  • 大積PA下り店の店主によるもので、「雪道の運転お疲れ様です」などの文字が
  • これに対し、「自分がドライバーなら泣くな。。」といった声が上がっている
記事を読む

おすすめ記事

  • ベルギーで発見された第一次世界大戦の不発弾（写真と本文は関係ありません）
    一体ナゼ…２０代男性の直腸から第一次世界大戦の砲弾を発見　爆発物処理班出動＝フランス 2026年2月3日 10時41分
  • 夫婦が告白〈『探偵！ナイトスクープ』 ヤングケアラー騒動の真実〉「週１、２回しか遊べない発言」「家出」も全然違う…それでも「炎上の人だ」と指をさされ…番組に対しての想いも
    夫婦が告白〈『探偵！ナイトスクープ』 ヤングケアラー騒動の真実〉「週１、２回しか遊べない発言」「家出」も全然違う…それでも「炎上の人だ」と指をさされ…番組に対しての想いも 2026年2月3日 21時0分
  • 長澤まさみ
    長澤まさみ「長期休養」報道後に“意味深発言”…突如飛び出した「人間生活をもう少し楽しみたい」の真意 2026年2月3日 19時50分
  • 関連画像
    ミスドで「トレーに載せたドーナツをまた戻す」 SNS投稿に賛否、衛生面で許せない？ 運営会社が回答 2026年2月3日 10時27分
  • 女児歯ブラシに体液付着か　岡山の教諭5回目逮捕
    女児歯ブラシに体液付着か　岡山の教諭5回目逮捕 2026年2月3日 12時5分

    • ランキング

    • 総合
    • 国内
    • 政治
    • 海外
    • 経済
    • IT
    • スポーツ
    • 芸能
    • 女子
    1. 1. 腸から第一次大戦の砲弾発見 仏
    2. 2. 探偵ナイト 夫婦が反響を告白
    3. 3. 長澤まさみの発言にざわつく
    4. 4. ドーナツ戻す ミスドの客が物議
    5. 5. 女児の歯ブラシに体液付着か
    6. 6. 死ぬぞ 凍った湖の上で危険行為
    7. 7. 18歳同級生を生きたまま埋め殺害
    8. 8. 男性が約40ｍ落下し死亡　郵便局で作業用ゴンドラが傾く　足場を設置中に事故か　名古屋
    9. 9. 中国に国籍変更→女王へ非難殺到
    10. 10. 降板報道 ついにそのときが来た
    1. 11. ハリセンボン春菜の激変に騒然
    2. 12. へそから異物どんどん出た…地獄
    3. 13. れいわの存亡を懸けた大ピンチに
    4. 14. 民家の庭で排泄 桜まつり中止に
    5. 15. 進次郎氏の自虐演説にネット爆笑
    6. 16. 三田寛子の「大胆金髪姿」話題に
    7. 17. 深津絵里いない 出演に消極的か
    8. 18. きゃりー「保育園落ちた」に反響
    9. 19. Micro容疑者本人と連絡が取れず
    10. 20. 首相 2日前からドタキャン準備か
    1. 1. 腸から第一次大戦の砲弾発見 仏
    2. 2. 女児の歯ブラシに体液付着か
    3. 3. ドーナツ戻す ミスドの客が物議
    4. 4. 死ぬぞ 凍った湖の上で危険行為
    5. 5. 18歳同級生を生きたまま埋め殺害
    6. 6. 男性が約40ｍ落下し死亡　郵便局で作業用ゴンドラが傾く　足場を設置中に事故か　名古屋
    7. 7. れいわの存亡を懸けた大ピンチに
    8. 8. 民家の庭で排泄 桜まつり中止に
    9. 9. 首相 2日前からドタキャン準備か
    10. 10. 衆院選で小学生の表彰式が中止?
    1. 11. 西武園ゆうえんち 失速して窮地
    2. 12. 薬局で地獄絵図「老人恐怖症」に
    3. 13. 参政党「7倍超増」予測に反響
    4. 14. 首相の動画8700万再生に疑問続出
    5. 15. 7〜8日はドカ雪 太平洋側も降雪?
    6. 16. 東山動植物園 脱走想定した訓練
    7. 17. 強盗の疑いで漁師と少女2人逮捕
    8. 18. 第一生命HDが平均７％の賃上げ実施へ　初任給は35万円超に
    9. 19. チーみら、社会保険料減額の真意
    10. 20. 「倒れている人をひいた」30代とみられる男性がトラックにはねられ死亡…国道202号線の一部区間が5時間近く交通規制に　福岡市
    1. 1. ミスが多いと…モームリに恐怖感
    2. 2. しまむら着た夫を三度見 大反響
    3. 3. 自民「裏で消費税12%」が大拡散
    4. 4. 落合信彦氏が老衰で死去 84歳
    5. 5. 息子が事故死 足の踏み場もない
    6. 6. 秀吉1代で終了 たった一つの弱点
    7. 7. 首相のPR動画に「カネの力」指摘
    8. 8. 「選挙バズり投稿」に不審な動き
    9. 9. 消費税12%案が浮上?「大事件」
    10. 10. 認知症リスク上げる?意外な習慣
    1. 11. 2027年の「国民の祝日」を決定
    2. 12. 期日前投票456万人 前回比2%減
    3. 13. 消費税12%案 政府内で浮上か
    4. 14. クルミッ子ファンから悲しみ殺到
    5. 15. 野田共同代表「徳俵から攻勢」　中道不振の情勢調査受け
    6. 16. おこめ券 無駄遣いに終わる理由
    7. 17. 中3女子が行方不明 スマホは家に
    8. 18. 斉木氏の追加公認前向き　自民古屋氏、福井2区
    9. 19. 石破氏の「偏愛トーク」を直撃
    10. 20. 食後に強い眠気…40代からの異変
    1. 1. 中国籍の議員就任 台湾政府反発
    2. 2. トランプ大統領 ジョークに激怒
    3. 3. 恋リアで女性とベッド共有 話題
    4. 4. 少女誘拐→暴行で米兵実刑確定へ
    5. 5. ラオス児童買春の今 専門家見解
    6. 6. マスク氏の事務所を家宅捜索 仏
    7. 7. 「不倫した」と告発も…嘘だった
    8. 8. 韓国への中国人観光客 急増か
    9. 9. SNS「X」運営会社の仏事務所捜索
    10. 10. 搭乗拒否されかけ…まさかの対応
    1. 11. 北「元帥様の贈りもの」品質低い
    2. 12. ポケなぜ過ち繰り返す 中で論評
    3. 13. 「愛你老己」中国のSNS席巻
    4. 14. 中国の山村で10時間停電、生きたブタをつるして運搬していたドローンが電線に引っかかる
    5. 15. 結婚17年目の秋山成勲、妻SHIHOとの“離婚”は「毎回考える」　セカンドパートナーもOK？
    6. 16. 宇宙のチョウが羽化 中国
    7. 17. スペイン 16歳未満SNS使用禁止へ
    8. 18. NY市 チャットボット廃止を計画
    9. 19. 不倫バレ怖くて死産児遺棄 韓国
    10. 20. 韓ガールズGのメンバー突如脱退
    1. 1. 謎の風物詩 恵方巻が流行った訳
    2. 2. 日産九州「かなり高収入」の裏側
    3. 3. ジェットスター名称変更へ　豪カンタス撤退
    4. 4. 父を樹木葬に…一周忌に娘は絶句
    5. 5. 日銀 保有するETF&REITを売却
    6. 6. イオンシネマで1000円で観る裏技
    7. 7. 織田信長が信用しなかった武将
    8. 8. 家賃5万円が重い…70歳女性吐露
    9. 9. 松江市揺れる 19階建て住宅建設
    10. 10. 「ウソのバス停」を設置したワケ
    1. 11. プルデンシャル 新規販売自粛へ
    2. 12. ディズニーまた値上げ? 戦々恐々
    3. 13. ニッスイ 冷食に「かつ丼」登場
    4. 14. 新型「小さいランクル」投入背景
    5. 15. ゴゴスマ降板「何ら未練はない」
    6. 16. 「紙の片づけ術」が図解で話題
    7. 17. ジョイフル 食中毒事故を謝罪
    8. 18. 「組織の違和感」上司の気づき
    9. 19. 現場で揉まれることで人は育つ
    10. 20. フジHD不動産事業に外部資本検討
    1. 1. IIJmio 3月31日で受付終了へ
    2. 2. 「やさしさの裏」潜む性格要注意
    3. 3. OPPO Find X9 使ってみた感想
    4. 4. イヤホン TVの音を低遅延できる
    5. 5. 「今が買い時」「早い者勝ち」AirPods Pro 3がAmazonで7%OFFに
    6. 6. スマホの容量不足を秒で解決
    7. 7. AmazoセールでUNDER ARMOUR（アンダーアーマー）のウエアや小物が最大65%OFFに【本日まで】
    8. 8. AIで通話を「怖くない声」に変換
    9. 9. d払いバーチャルカードに新機能
    10. 10. 今週の秋葉原情報 - 新CPU「Ryzen 7 9850X3D」が登場、定番ベアボーン「DeskMini」にはB860版も
    1. 11. PS2のゲームをPCで動作させる
    2. 12. 【決算深読み】エプソン Q3決算は25%減益も、米関税影響いなし見通し上方修正
    3. 13. AmazonでCIOのガジェットがSALE
    4. 14. TikTok開設1か月で総再生30万回突破！　MBTIネタで共感を集めるアイドルグループ「Blume（ブルーメ）」誕生！
    5. 15. 1万3千円 クランプ固定タップ
    6. 16. HiBy×初音ミクDAP、2月6日に発売決定。法令順守の手続きが完了
    7. 17. アンビエントライトを備え、アウトドアでも活躍するコードレスファン「Aura」
    8. 18. 動画生成AI「PixVerse」に新機能
    9. 19. デル、Alienware Area-51 Gaming DesktopにAMD Ryzen 9000X3D搭載モデルを追加
    10. 20. 大事なSwitchを360°保護。アコーディオン式で見た目以上に大容量収納の「Inateck Switch収納バッグ」
    1. 1. 露選手のフィギュアメダル難しい
    2. 2. 「マエケンさん」を解禁し笑顔
    3. 3. 岡本和真の通訳 大嶋祐亮氏就任
    4. 4. 大谷 晩餐会でエスコート話題に
    5. 5. 村上宗隆要望で…ホ軍が設備導入
    6. 6. 真美子さんの椅子に腕回し…素性
    7. 7. 超名門へ移籍したかった…破談に
    8. 8. 日本野球なんか終わってしまうよ
    9. 9. 18歳の大谷は「人と違いました」
    10. 10. ホーバス氏後任 Bクラブ監督の訳
    1. 11. 男バス代表新監督に名伯楽待望論
    2. 12. 吉田正尚は「トレードできない」
    3. 13. 悲報 森保J戦士に負傷の可能性
    4. 14. 大谷超速仕上げへキャンプ地入り
    5. 15. 巨人で「新4番」戦争 ぼっ発
    6. 16. 愛称「口町ロケット」走者引退へ
    7. 17. 内藤 退団のヒロムに越境エール
    8. 18. 野球アニメの名曲を…稲葉が歌う
    9. 19. マンU新監督は「助言」を伝授か
    10. 20. DeNA・デュプ 古巣斬り秘策あり
    1. 1. 長澤まさみの発言にざわつく
    2. 2. 降板報道 ついにそのときが来た
    3. 3. へそから異物どんどん出た…地獄
    4. 4. ハリセンボン春菜の激変に騒然
    5. 5. 深津絵里いない 出演に消極的か
    6. 6. 三田寛子の「大胆金髪姿」話題に
    7. 7. 進次郎氏の自虐演説にネット爆笑
    8. 8. きゃりー「保育園落ちた」に反響
    9. 9. Micro容疑者本人と連絡が取れず
    10. 10. 重大な違法行為 STARTO社が報告
    1. 11. アキナ秋山 体調不良で4カ月不在
    2. 12. 「いけない」亀梨とみな実似てる
    3. 13. 米倉の恋人 奇行騒動起こしたか
    4. 14. 「映画代まで取るのか」不満続出
    5. 15. フジHD、村上氏との対立は収束
    6. 16. 現在32歳山田涼介の肌年齢に衝撃
    7. 17. 泣き出した唐田えりかをカットか
    8. 18. 池松壮亮&河合優実 結婚のXデー
    9. 19. 自民広報 日曜討論は公的でない
    10. 20. ユニクロのTシャツ 10万→衝撃値
    1. 1. 墓探しに60年…吉村作治氏の執念
    2. 2. 3COINSの「収納ポーチ」が便利
    3. 3. 「一夫多妻」崩壊 意外な新生活
    4. 4. ユニクロ 1000円引きの神ニット
    5. 5. 短期集中 ぽっこり腹を2分で撃退
    6. 6. 甘酒習慣 美容や肌にいいのは?
    7. 7. 夫が食い尽くし系夫と離婚決意
    8. 8. シャトレーゼ 魅惑のアイス紹介
    9. 9. 横浜ポケセン同場所で営業継続へ
    10. 10. スノーピークが佐賀・吉野ヶ里歴史公園に新複合施設 サウナ付きコテージやスタバ、ライブラリーも
    1. 11. しまむらの注目「990円」鞄
    2. 12. 占い師「2026年は茶色い」
    3. 13. 恋人失い...京都で怪異の日々
    4. 14. 40代やっちゃいけないアイメイク
    5. 15. 元いじめっ子の夫 態度が急変
    6. 16. おぱんちゅうさぎ 人気お菓子と
    7. 17. 「楽しい節分」が一気に地獄へ
    8. 18. 振るだけで完成 新感覚お菓子
    9. 19. 妻は教え子「ロリコンじゃない」
    10. 20. ありがとう お礼言えず心残り