「むちゃあたたかなセブン。ありがとう」

雪の中でも、あたたかい 13万人が感動した「セブンの張り紙」が心に響く…

そんな呟きと共に投稿された写真が、Xユーザーたちの心を温めている。

2026年1月21日、Xユーザーのなつめ（＠sauntm）さんが投稿したのは、コンビニの店頭に掲示された張り紙だ。

「雪道の運転お疲れ様です。

疲れたら、遠慮しないで店内で温まってください。

気を使って不必要な物の購入は不要です。

一番のお土産は、あなたの笑顔です。

あなたのご無事を願っています」

文末には、このメッセージがセブン-イレブン 大積PA下り店の店主・従業員からのものだと記されている。

調べてみると、新潟県長岡市のパーキングエリア内にある店舗だ。付近のライブカメラを見てみると、道路は雪で真っ白になっていた。そんな中を運転してきてこのメッセージが目に入ったら......どんなにホッとすることだろう。

Jタウンネット記者は1月28日、この張り紙について、セブン‐イレブン・ジャパンに話を聞いた。

オーナーからドライバーへの「気持ち」

取材に応じた同社広報部担当者によると、大積PA下り店の張り紙は1月15日ごろに掲示したものだ。

長岡市の

日本語の張り紙の横には、英語の張り紙も並んでいるという。

体だけでなく心も一緒に温めてくれるセブン-イレブン。なつめさんの投稿には、X上で13万件以上のいいね（2月3日夜時点）のほか、こんな声が寄せられている。

「こんなこと言われたらたくさん買っちゃいます」

「自分がドライバーなら泣くな。。」

「ほっこりしました。大雪の日に寄ったセブンでこれ見たら、そのお店のファンになっちゃいますね」

「雪道の運転は本当に疲れるし神経を使う。こういう温かい言葉はとてもありがたい。優しさに救われます」

「これが我が故郷、新潟の暖かさ」

こうした反響について、同広報部担当者は

「今後もセブン‐イレブンは、お客様に寄り添ったお店作りを進めてまいります」

とコメントしている。