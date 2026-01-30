ひき肉100gで2人分『厚揚げと野菜のミートソース煮』子どもも喜ぶ節約おかず
厚揚げと野菜をたっぷり使ったミートソース煮は、ひき肉100gでも「ちゃんと満足」できる節約おかず。
お肉の存在感をだすコツは、フライパンに入れる順番だけ。肉をじかに焼かないから縮まず、うまみは具材ぜんぶにしみしみ。味わいもコクも申し分なく、食べごたえのある一皿に仕上がります。
『厚揚げとたっぷり野菜のミートソース煮』のレシピ
材料（2人分）
合いびき肉……100g
厚揚げ……1枚（160〜180g）
トマト……1個（約200g）
玉ねぎ……1/2個（約100g）
にんじん……1/3本（約50g）
にんにく……1かけ
パセリ……適宜
粉チーズ……適宜
塩
小麦粉
トマトケチャップ
オリーブオイル
作り方
（1）下ごしらえをする
にんじんは皮をむき、玉ねぎ、にんにくとともに粗いみじん切りにする。トマトはへたを取り、2cm角に切る。厚揚げは2cm角に切り、塩小さじ1/2をからめる。ひき肉は小麦粉大さじ1、トマトケチャップ大さじ4〜5を加え、さっと混ぜる。
（2）具材を焼く
フライパンにオリーブオイル大さじ1を中火で熱する。玉ねぎ、にんじん、にんにくを広げ入れ、そのまま2分ほど焼く。全体を混ぜ、厚揚げ、トマト、ひき肉を順にのせて、ふたをする。トマトが煮立ったらさらに10分ほど蒸し焼きにする。
（3）煮る
ふたを取って粉チーズ大さじ3をかけ、底から上下を返して3分ほど煮る。器に盛り、パセリをちぎってのせ、粉チーズ適宜をふる。
POINT
ひき肉に調味料を加えたら、ざっと混ぜる程度でOK。小麦粉が水分を抱き込んでひき肉が焼き縮まるのを防ぎ、とろみの素にもなります。
おいしいも節約もかなって◎。冷蔵庫にありがちな食材で作れるので、外に出たくない日にも頼れる一品です！