ひき肉100gで2人分『厚揚げと野菜のミートソース煮』子どもも喜ぶ節約おかず

厚揚げと野菜をたっぷり使ったミートソース煮は、ひき肉100gでも「ちゃんと満足」できる節約おかず。

お肉の存在感をだすコツは、フライパンに入れる順番だけ。肉をじかに焼かないから縮まず、うまみは具材ぜんぶにしみしみ。味わいもコクも申し分なく、食べごたえのある一皿に仕上がります。

『厚揚げとたっぷり野菜のミートソース煮』のレシピ

材料（2人分）

合いびき肉……100g

厚揚げ……1枚（160〜180g）

トマト……1個（約200g）

玉ねぎ……1/2個（約100g）

にんじん……1/3本（約50g）

にんにく……1かけ

パセリ……適宜

粉チーズ……適宜

塩

小麦粉

トマトケチャップ

オリーブオイル

作り方

（1）下ごしらえをする

にんじんは皮をむき、玉ねぎ、にんにくとともに粗いみじん切りにする。トマトはへたを取り、2cm角に切る。厚揚げは2cm角に切り、塩小さじ1/2をからめる。ひき肉は小麦粉大さじ1、トマトケチャップ大さじ4〜5を加え、さっと混ぜる。

（2）具材を焼く

フライパンにオリーブオイル大さじ1を中火で熱する。玉ねぎ、にんじん、にんにくを広げ入れ、そのまま2分ほど焼く。全体を混ぜ、厚揚げ、トマト、ひき肉を順にのせて、ふたをする。トマトが煮立ったらさらに10分ほど蒸し焼きにする。

（3）煮る

ふたを取って粉チーズ大さじ3をかけ、底から上下を返して3分ほど煮る。器に盛り、パセリをちぎってのせ、粉チーズ適宜をふる。

POINT

ひき肉に調味料を加えたら、ざっと混ぜる程度でOK。小麦粉が水分を抱き込んでひき肉が焼き縮まるのを防ぎ、とろみの素にもなります。

おいしいも節約もかなって◎。冷蔵庫にありがちな食材で作れるので、外に出たくない日にも頼れる一品です！

（『オレンジページ』2025年4月17日号より）