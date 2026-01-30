ひき肉100gで2人分『厚揚げと野菜のミートソース煮』子どもも喜ぶ節約おかず

厚揚げと野菜をたっぷり使ったミートソース煮は、ひき肉100gでも「ちゃんと満足」できる節約おかず。

お肉の存在感をだすコツは、フライパンに入れる順番だけ。肉をじかに焼かないから縮まず、うまみは具材ぜんぶにしみしみ。味わいもコクも申し分なく、食べごたえのある一皿に仕上がります。

『厚揚げとたっぷり野菜のミートソース煮』のレシピ

材料（2人分）

いびき肉……100g
厚揚げ……1枚（160〜180g）
トマト……1個（約200g）
玉ねぎ……1/2個（約100g）
にんじん……1/3本（約50g）
にんにく……1かけ
パセリ……適宜
粉チーズ……適宜
塩　
小麦粉　
トマトケチャップ　
オリーブオイル

作り方

（1）下ごしらえをする

にんじんは皮をむき、玉ねぎ、にんにくとともに粗いみじん切りにする。トマトはへたを取り、2cm角に切る。厚揚げは2cm角に切り、塩小さじ1/2をからめる。ひき肉は小麦粉大さじ1、トマトケチャップ大さじ4〜5を加え、さっと混ぜる。

（2）具材を焼く

フライパンオリーブオイル大さじ1を中火で熱する。玉ねぎ、にんじん、にんにくを広げ入れ、そのまま2分ほど焼く。全体を混ぜ、厚揚げ、トマト、ひき肉を順にのせて、ふたをする。トマトが煮立ったらさらに10分ほど蒸し焼きにする。

（3）煮る

ふたを取って粉チーズ大さじ3をかけ、底から上下を返して3分ほど煮る。器に盛り、パセリをちぎってのせ、粉チーズ適宜をふる。

POINT

ひき肉に調味料を加えたら、ざっと混ぜる程度でOK。小麦粉が水分を抱き込んでひき肉が焼き縮まるのを防ぎ、とろみの素にもなります。

おいしいも節約もかなって◎。冷蔵庫にありがちな食材で作れるので、外に出たくない日にも頼れる一品です！

『オレンジページ』2025年4月17日号より）

教えてくれたのは…
小田 真規子オダ マキコ
料理家

料理研究家、栄養士。女子栄養大学 短期大学部卒業後、香川調理成果専門学校で製菓を学ぶ。「料理・フードコーディネートのプロ集団」として活動する、株式会社スタジオナッツ代表取締役。栄養バランスがよくヘルシーでありながら、おいしく工夫に富んだレシピが人気。書籍、雑誌広告、企業のメニュー開発など、幅広く活躍中。試作・研究を重ね続け「作ると料理がうまくなるレシピ」と定評があり、著書は100冊を超える。

