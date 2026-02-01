実業家・前澤友作氏（50）が1日に公式X（旧ツイッター）を更新し、自身の活動を批判したユーザーに反論をした。前澤氏が企画し、日本ゴルフツアー機構が共催する「前澤杯 MAEZAWA CUP 2026」でラウンドガールのオーディションを開催することが発表されたが、これを一部ユーザーが批判していた。これに、前澤氏は「しょーもないのはこういうポストする君だよ。誰が家族いないって？子供3人いるし、自分の両親も元気だよ。ちな