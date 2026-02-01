愛知県豊田市で交際相手の女性を殺害したとして男が逮捕された事件で、2人は交際を始めたばかりだったとみられることが分かりました。逮捕された豊田市の自称・自営業、北島卓容疑者（45）は、先月17日の未明、豊田市東新町のアパートで、ここに住む交際相手の小川晃子さん（42）の首を絞めて殺害した疑いがもたれています。警察の取り調べに対し、北島容疑者は「やっていません」と容疑を否認し、その後は黙秘しているということ