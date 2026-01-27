寿司チェーン「はま寿司」は、2月3日の節分に向け、毎年恒例の「海鮮恵方巻」の予約受付を行っている。価格は1本850円（税込）。長さは約18cm、直径は約4.5cmとなっている。予約は店頭、電話、Web注文で受け付けている。販売期間は2月1日〜2月3日。【はま寿司「海鮮恵方巻」の画像はこちら】はま寿司の「海鮮恵方巻」は、国産米100％を使用し、9種類の具材を巻き込んだ一本。具材は、えび、いくら、とびこ、まぐろたたき、厚焼きた