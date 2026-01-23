高い教育を受けた人々は地球外生命体の存在をより確信していることがわかった。米ハーバード大学とイスラエルのライヒマン大学の研究チームによると、一流の学者、医師、科学者の95％がその存在を信じつつ、その意見を公の場で認めることに抵抗を感じているという。 【写真】英国人女性わずか2.4mの距離で宇宙人に遭遇！？透明化など物理法則を無視の技術力 世界中から6000人以上の高学歴で科学に関心の