ÂçÊ¬»Ô¤ÇµíÆý¤Î¾ÃÈñ³ÈÂç¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë³¹Æ¬³èÆ°¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢µíÆý¤È¥Éー¥Ê¥Ä¤ÎÄ«¿©¥»¥Ã¥È¤¬ÇÛÉÛ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛµíÆý¤Î¾ÃÈñ³ÈÂç¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¼Â»Ü¶å½£À¸ÆýÈÎÏ¢¤¬JRÂçÊ¬±ØÁ°¤Ç¡ÖµíÆý¡Ü¥Éー¥Ê¥Ä¡×¥»¥Ã¥ÈÇÛÉÛ ¤³¤Î³èÆ°¤Ï¡¢¶å½£À¸ÆýÈÎÏ¢¤¬Ä«¿©¤Î¥á¥Ë¥åー¤ËµíÆý¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È¶å½£³Æ¸©¤Ç³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢22Æü¤Ï¶å½£À¸ÆýÈÎÏ¢¤Î¿¦°÷¤é¤¬¡¢JRÂçÊ¬±ØÁ°¤ÇÄÌ¶ÐÄÌ³ØµÒ¤é¤ËµíÆý¤È¥Éー¥Ê¥Ä¤ÎÆþ¤Ã¤¿