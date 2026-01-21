サウジアラビア１部アルナルスのポルトガル代表ＦＷクリスチアーノ・ロナウド（４０）の銅像が放火被害に遭った。英紙「デーリー・メール」などによると、事件はＣ・ロナウドの故郷であるポルトガルのマデイラ島で起きた。ある若者が同地に設置されたＣロナ像に液体をかけて火をつけ、その前に踊り狂う様子をＳＮＳに投稿。火はすぐさま消えていた。ＳＮＳには「これは神からの最後の警告だ」とのメッセージを残した。同紙は