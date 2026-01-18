俳優の岡田准一が１８日、ポルトガル・リスボンで開催中の欧州最大のブラジリアン柔術大会「ＩＢＪＪＦヨーロピアン２０２６」の１回戦に登場した。黒帯マスター４のライトフェザー級（６４キロ以下）で出場。ブラジル出身のマウロ・アイレス選手との試合に臨んだ。試合前半にアドバンテージを獲得するも、劣勢に立たされ惜しくも初戦で敗退。２回戦進出はならなかった。勝利したアイレス選手は、黒帯取得から最低１９年以上