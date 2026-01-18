私はマユコ。20代前半で結婚して、5才の子どもが1人います。元旦那とは少し前に離婚しました。つらい時期に悩みを聞いてくれた学生時代からの友人、アンナ、エリ、ネネには感謝しています。ただ離婚後、うちの母が子どもを夜預かってくれなくなりました。仕方なく友人4人での飲み会には子連れで参加するようになりました。しかし当然のように合わせてもらっていた私は、やがて「みんなに甘えすぎていた」と痛感することになったの