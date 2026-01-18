２０２６年１月に行われた「英王室好感度調査」で、メーガン妃とアンドルー元王子の好感度が史上最低に落ち込んだ。英紙デーリー・メールが先日、報じた。英国のインターネット市場調査・データ分析会社「ユーガブ」が定期的に行っている王室好感度調査の最新結果が発表された。調査対象者のおよそ４分の３（７４〜７７％）が、将来の国王と王妃となるウィリアム皇太子とキャサリン皇太子妃に好意的な印象を抱いている。一