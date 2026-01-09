MLBは「FanDuelスポーツネットワーク」を運営するメイン・ストリート・スポーツ・グループが財務上の問題を抱えていることを受け、今季の中継体制が不透明な球団について、MLB自らが地元放送を制作・配信する準備があると表明した。8日（日本時間9日）、AP通信が報じた。FanDuelネットワークは、カージナルス、ブレーブス、レッズ、タイガース、ロイヤルズ、エンゼルス、マーリンズ、ブルワーズ、レイズの試合を中継しているほ