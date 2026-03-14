ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）準々決勝進出を決めた侍ジャパンの快進撃に、各地のファンが画面越しに熱い声援を送っている。しかし、今回のWBCを巡っては、これまでの大会とは異なる「視聴環境」の変化が、スポーツバーや居酒屋などの飲食店に波紋を広げている。 【画像】「イチローをはじめレジェンドがズラリ」2006年WBC初代王者に輝いた日本代表 「HUB」がWBCを店内で放送