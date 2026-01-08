なぜギリギリに宮内庁長官が決まったのか1月1日の新年祝賀の儀や翌2日の一般参賀など、重要なイベントが目白押しだった年始の皇室。裏方の指揮を執ったのは、昨年末に宮内庁次長から長官に昇格した黒田武一郎氏（65歳）だ。「就任が12月24日までもつれ込んだのは、国会が混乱したからだと言われていますが、理由はそれだけではありません。各省庁が黒田さんの後任ポストを巡って争い、人事が難航したのが原因なんです」（皇室担当