山下清悟の初長編監督作となるオリジナルアニメ『超かぐや姫！』より、アナザービジュアル＆直前予告映像が解禁。併せて追加キャラクター7名とそのキャストとして、入野自由・内田雄馬・松岡禎丞・青山吉能・小原好美・ファイルーズあい・花江夏樹の出演が発表された。【動画】『超かぐや姫！』直前予告映像本作は、古典『竹取物語』をモチーフにしたストーリーを、豪華ボカロPたちの楽曲で彩る音楽アニメーション。『呪術廻戦