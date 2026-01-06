中国商務部。（北京＝新華社記者／李賀）【新華社北京1月6日】中国商務部は6日、軍民両用（デュアルユース）品の対日輸出規制を同日から強化すると発表した。商務部の報道官は次のように述べた。日本の指導者は最近、台湾に関する誤った発言を公然と行い、台湾海峡問題に武力介入する可能性を示唆し、中国の内政に乱暴に干渉し、「一つの中国」原則に著しく背いた。その性質と影響は極めて悪質である。国家の安全と利益を守