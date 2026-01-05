煮しめ、数の子、黒豆、栗きんとんなど、色とりどりの料理を重箱に詰めた「おせち料理」。どんなにおいしくても三が日を過ぎても余っていると、さすがに飽きてしまいますよね。そんなときは、新たな料理にリメイクしてみてはいかが？カレーやおこわ、パスタのほか、おつまみやスイーツにもおいしく変身しちゃいますよ！おせちリメイクを楽しもう！和風カレーおせち料理に飽きたころ、無性にカレーが食べたくなるという方も多いので