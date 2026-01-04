ディズニー・アニメーション最新作『ズートピア２』が、公開から30日目で国内興行収入100億円を突破したことが発表されました。映画宣伝会社によると、本作は12月5日に日本で公開され、公開30日目となった3日、国内動員数759万3060人、興行収入103億7538万円を記録。公開30日目での国内興行収入100億円突破は、『アナと雪の女王』や『ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー』を超える洋画アニメーション史上最速ということです。