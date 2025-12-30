三島市のタイヤ工場で従業員15人が刃物で切り付けられるなどした事件で、逮捕された男が被害者全員と面識がなかったとみられることがわかりました。この事件は26日、三島市にある「横浜ゴム三島工場」で従業員15人が刃物で襲われるなどしてけがをしたもので、警察は現場にいた容疑者の男（38）を現行犯逮捕しました。容疑者は工場の元従業員で、「いじめられていた」という趣旨の供述をしていますが、被害にあった15人全員が「容疑