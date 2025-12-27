今の会社にこのままいてよいのか、将来に不安を感じていませんか？社会構造の変化がもたらす新しい働き方と実際の転職事例から、自分だけの正解となるキャリアを築くヒントをひもときます。労働供給制約社会がもたらす、「キャリア自律」の高まりリクルートワークス研究所が実施した「2040年の労働市場に対する未来予測シミュレーション」によると、2040年は働き手が約1100万人足りなくなると試算をしています。背景にあるのは人