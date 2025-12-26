メイク研究やダイエットを経て、見違える姿が話題に―。2025年、見た目にコンプレックスを抱える人たちが、努力して垢抜けた姿をSNSに投稿し、たくさんの人に勇気を与えてきました。一重まぶた、40キロの減量に成功した元高校球児、髪の強いくせ毛…。「自分磨きで人生が変わった人たち」を紹介します。【写真】一重まぶたの映えるメイクを研究…垢抜けたサボンさん二重整形しようか本気で悩んだけど…広島県在住のインスタグラム