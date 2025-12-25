東京・西東京市の住宅で親子4人が死亡し、その後、母親が契約するマンションで男性の遺体が見つかった事件で、司法解剖の結果、男性の遺体が死後10日程度経過していたことが分かりました。今月19日、西東京市の住宅で母親と息子3人が死亡した事件は、母親による無理心中の可能性が高いとみられています。また22日には、自宅とは別に母親が契約する練馬区のマンションで、母親の交際相手とみられる中窪新太郎さんの遺体が刺し傷があ