漫才日本一決定戦「M−1グランプリ2025」で準優勝したドンデコルテ渡辺銀次（40）が24日、日本テレビ系「DayDay．」（月〜金曜午前9時）に生出演。M−1で準優勝して注目を浴びている中、さらに現在自身の居住しているアパートの実名を明かした。21日のM−1決勝でのネタ「デジタルデトックス」を生披露した。終了後にMC南海キャンディーズ山里亮太が「いや、生放送でネタをやってもらいましたけど、これから明るいところたくさんい