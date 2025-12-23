初の「流面形」前面！ 赤い新型「4000形」小田急箱根は2025年12月23日、箱根湯本〜強羅間を運行する箱根登山電車に、新型車両4000形を2028年度に導入すると発表しました。 【えーー！】これが「めっちゃ変わった！」箱根登山電車の新型です（画像）箱根湯本〜強羅の山岳区間への新型導入は14年ぶり。開業当初から100年以上にわたって走り、2028年の引退が発表された100形の後継として位置づけられます。外観は箱根登山電車で