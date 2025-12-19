会議で議論が進まず、求める成果にたどり着かないときはどうすればよいのか。さまざまな企業の“組織づくり”をサポートするMIMIGURI代表取締役Co-CEOの安斎勇樹氏は「若手もベテランも、2種類の『問いかけ』を活用すれば突破口を開ける」という――。※本稿は、安斎勇樹『新 問いかけの作法』（ディスカヴァー・トゥエンティワン）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／MicroStockHub※写真はイメージです - 写真＝iSto