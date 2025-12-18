台日観光交流親善大使としても活動しているRay㋲・中川紅葉。今回は、そんな紅葉が「沼った台湾飯 BEST3」を大公開しちゃいます！台湾ならではの屋台グルメや現地の味など、おすすめポイントも教えてもらいました。台湾に旅行に行ったら食べたい、おいしそうなものばかりです♡紅葉が沼った台湾飯BEST 3【1位】揚げドーナツ揚げたてのモッチモチ食感が最高！おいしすぎてぺろりといけちゃいます♡【2位】牛肉Ɩ