エミレーツ航空は、エミレーツ・スカイワーズの希少な会員番号と最大20年間のプラチナ会員資格をオークションで販売する。出品されるのは、「2111111111」、「6000000005」、「6999999996」、「7000000000」、「7000000070」、「7070000000」、「7777777770」の7つの会員番号。プラチナ会員資格の有効期限は落札金額によって決定する。開始価格は7万UAEディルハムで、入札期間は12月17日から2026年1月17日まで。支払いは銀行振込や