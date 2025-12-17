第55回内閣総理大臣杯日本プロスポーツ大賞授与式典が17日に行われ、MLB・ドジャースの山本由伸投手が大賞を受賞しました。山本投手は「このような素晴らしい賞を受賞することができ、とても光栄に思います」と壇上でスピーチ。今季について「2度目のワールドシリーズを経験することができ、自分自身とても成長を感じられるシーズンを過ごすことができました」と、充実した1年だったと振り返りました。そして、「来シーズンはこの