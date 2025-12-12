カージナルス有望株ウェザーホルトは韓国代表としてWBC参戦の可能性カージナルスの若手有望株、JJ・ウェザーホルト内野手が韓国代表として来年3月に行われるワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場することに意欲を見せている。韓国紙「朝鮮日報」が伝えている。ウェザーホルトは2024年ドラフト1巡目（全体7位）でカージナルス入りした23歳。遊撃、二塁、三塁を守り、今季は傘下2A、3Aで計109試合出場。打率.306、17