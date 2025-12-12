カージナルス有望株ウェザーホルトは韓国代表としてWBC参戦の可能性

カージナルスの若手有望株、JJ・ウェザーホルト内野手が韓国代表として来年3月に行われるワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場することに意欲を見せている。韓国紙「朝鮮日報」が伝えている。

ウェザーホルトは2024年ドラフト1巡目（全体7位）でカージナルス入りした23歳。遊撃、二塁、三塁を守り、今季は傘下2A、3Aで計109試合出場。打率.306、17本塁打、59打点、OPS.931をマークした。MLB公式サイトの若手有望株ランキングでは球団1位、全体5位にランクインしている。

ウェザーホルトの祖父は在韓米軍で、祖母は韓国人。その後に米国へ渡った。「JJ」は祖父が「ジョン・ジョン」との愛称で呼んでいたことからニックネームになったという。

同紙によると、ウェザーホルトの両親の出身地によって参加資格がある可能性があるという。ウェザーホルトは「2026年WBC韓国代表に選ばれたら、必ずプレーしたい」と意気込みを語っている。（Full-Count編集部）