「鈴木優磨」がトレンド入り。J１優勝の鹿島で絶大な存在感もベスト11には選ばれず「入ってないだと...？」「びっくり」
まさかの選外だった。
Jリーグは12月11日、年間表彰式「2025Jリーグアウォーズ」を開催。発表されたベストイレブンで、今季のJ１を制した鹿島アントラーズからはGK早川友基、DF植田直通、FWレオ・セアラが選ばれた。
チャンピオンチームから最多３名が選出されたが、伝統の40番を背負い、ピッチ内外で絶大な存在感を示した鈴木優磨は選ばれなかった。
Xでは「鈴木優磨」がトレンド入り。「優磨が選ばれないだと？」「疑問がある」「意外だった」「入ってないだと...？」「Jリーグの中心にいたのは鹿島の魂SUZUKI YUMA」「入らなかったのはびっくり」「彼がいたから優勝したんだから」といった声があがった。
なお、植田はフェアプレー個人賞、得点王のL・セアラは最優秀ゴール賞、早川はMVPにも選ばれた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
