横浜FCは12月10日、中村俊輔コーチの退団を発表した。現役時代の2019年夏にジュビロ磐田から横浜FCに完全移籍。自身初のJ２でのプレーで、２度のJ１昇格などに尽力し、22年に引退。翌年から横浜FCのコーチに就任し、指導者としてのキャリアをスタートさせた。 トップチームの現場だけでなく、アカデミーの練習にも姿を見せて先達から学ぼうとするなど、選手時代と変わらぬ貪欲な姿勢で邁進。指導者としての経験値を積ん