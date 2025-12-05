12月4日、お笑いコンビ・ウッチャンナンチャンの内村光良と南原清隆が出演する『ウンナンの気分は上々。』（TBS系）が、14年ぶりに放送されることが発表された。放送は来年1月2日の深夜0時10分からで、『ウンナンの気分は上々。ご無沙汰しておりましたSP』として帰ってくる。【写真】内村光良がMCを務める『イッテQ!』で真冬に過酷なロケを行うロッチ中岡ウッチャンナンチャン番組の人気は健在「1996年7月にスタートした同番組は