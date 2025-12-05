12月4日、お笑いコンビ・ウッチャンナンチャンの内村光良と南原清隆が出演する『ウンナンの気分は上々。』（TBS系）が、14年ぶりに放送されることが発表された。放送は来年1月2日の深夜0時10分からで、『ウンナンの気分は上々。ご無沙汰しておりましたSP』として帰ってくる。

【写真】内村光良がMCを務める『イッテQ!』で真冬に過酷なロケを行うロッチ中岡

ウッチャンナンチャン番組の人気は健在

「1996年7月にスタートした同番組は、来年30周年を迎えます。今回の放送は、2011年に放送された特番以来となる14年ぶりの復活。さまざまな旅企画を中心に、ウッチャンナンチャンとゲストたちの人間味あふれる様子を見ることができる番組で、今だ人気は健在です。

プライベートが垣間見える道中でのやりとりや現地の人たちとの出会い、神ハプニングなど、普段は見ることのできない芸能人たちの姿が見れるのが魅力の番組と言えるでしょう」（芸能ライター）

今回のスペシャルでは、内村、さまぁ〜ず・大竹一樹、ネプチューン・名倉潤の3人が2003年におこなったサーフィン旅が再び実施されるようだ。さらに、昔からのファンにとって懐かしさを感じる企画もおこなわれるという。

「実は今回の番組復活のきっかけについて、内村さんは名倉さんの影響が大きかったと明かしています。名倉さんと飲んだときに“内村さん、どうしてもサーフィンやりたいです。あれは絶対俺やりたいです！”と熱い要望があったのだそう。そこで内村さんがTBSに相談して実現することができたと経緯を説明していました。内村さん自身も番組の復活を喜んでいるようで、“もうすぐロケに出かけるので、とっても楽しみです！”とコメントしています」（前出・芸能ライター）

期待せずにはいられない世間の声

また、南原は番組内でおなじみの“ツーショットトーク”について言及し、「内村さんと本当に久しぶりに話ができるんで楽しみですね。もう2時間くらい喋りたいですからね」と述べた。一方、内村からの「15分で終わらせます」との回答に、「早いのよ！僕はもっと深い話をしたいわけですよ」とツッコミながらも、番組復活を喜んでいた。

番組の放送を知った人たちからは、「ゆるさが面白い番組だよね。絶対見る！」「この番組は後続のバラエティにも大きな影響を与えたと思う」「お正月スペシャルだけでなく、本格的にレギュラーで復活してほしい！」

といった声が巻き起こっている。

さらに、12月29日には『ウンナン極限ネタバトル！ザ・イロモネア 笑わせたら100万円』（TBS系）が3時間半にわたって放送されることも決定。番組は一発ギャグ、モノマネ、ショートコント、モノボケ、サイレントの5つのジャンルの中から、芸人自身が挑戦するジャンルを選択し、5人の審査員を笑わせることができれば賞金100万円を獲得できる究極のネタバトルだ。2005年に始まった同番組は、今年2月に8年ぶりの復活を果たしており、こちらも今なお根強い人気だ。

伝説のバラエティ番組の復活とあれば、期待せずにはいられない。今年の年末年始はウッチャンナンチャンを見ながらゆるりと過ごすのもよさそうだ。