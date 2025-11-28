【FIBAワールドカップ予選】日本代表 90−64 チャイニーズ・タイペイ代表（11月28日／GLION ARENA KOBE）【映像】「残り０秒」の衝撃ロングシュートバスケットボール日本代表のスモールフォワード馬場雄大が、ハーフコートショットによるブザービーターを成功。アリーナは大興奮となった。日本は11月28日、FIBAバスケットボールワールドカップ2027 アジア地区予選 Window1で、チャイニーズ・タイペイ代表とホームで対戦。序盤