女優・松宮なつ(34)が26日、公式SNSを更新。J1岡山に所属するDF立田悠悟(27)と結婚したことを報告した。松宮は「私ごとではございますが、この度サッカー選手の立田悠悟さんと結婚する運びとなりましたことをご報告させていただきます」と発表。立田の人柄について「どこまでも真っ直ぐで情熱的な彼の姿に日々刺激をもらい、また、彼の寛大な優しさと温かな愛情に日々心から安心と幸せを感じています」と伝えた。「皆様へ